Jacobs rompe il silenzio e si abbandona a un duro sfogo: "Dispiaciuto per le critiche. Rinascerò"

Non ha atteso oltre, schiacciato dalle reazioni all’annuncio della decisione di rinunciare agli Europei in Polonia che inducono a moltiplicare gli interrogativi sull’obiettivo Mondiali, autentico e decisivo spartiacque di questa tormentata stagione per Marcell Jacobs, campione olimpico di Tokyo che non sa più vincere.

Dopo le critiche ricevute nelle ultime settimane a causa dei continui stop per infortuni e per la deludente prestazione nell’unica gara dei 100 metri fin qui disputata in stagione, a Parigi, ha valutato e ha replicato via Instagram. Uno sfogo che punta a cancellare i dubbi sui prossimi mesi: “Rinascerò ancora, superando gli ostacoli che la vita mi sta di nuovo mettendo davanti”.

Questo è quanto sostiene Jacobs, in questo lungo post su Instagram in cui palesa anche una certa vulnerabilità, in questa delicata fase della sua carriera, per aver ricevute nelle ultime settimane inevitabili pressioni.

Le attese, su di lui, dopo aver conquistato dei risultati inimmaginabili ai Giochi di Tokyo, compresa la celebrata medaglia d’oro nei 100 m corsa regina dell’atletica, sono aumentate. E lo sono a mano a mano che il velocista scopriva nuovi limiti, nuove difficoltà fisiche.

“È da un po’ di tempo che vorrei scrivervi qualcosa, ma non sono mai riuscito a trovare le parole giuste – scrive il campione olimpico dei 100 metri e della staffetta 4×100 -. Ora però sento forte l’esigenza di raccontarvi come mi sento, è corretto che lo sappiate. Ho iniziato la stagione outdoor e purtroppo non è andata come volevo. Eppure nonostante fossi fermo da quasi un mese per il mio problema fisico, nonostante sapessi di non essere in alcun modo pronto per raggiungere i risultati che tutti speravamo, ho scelto di scendere in campo lo stesso, sapendo bene che probabilmente in molti non avrebbero capito che non era il risultato di quella gara l’obiettivo che mi prefiggevo”.

“Era importante che tornassi in pista – prosegue Jacobs -. È stato emozionante sentire la gioia scoppiarmi nel petto quando sono entrato nello stadio, percepire l’adrenalina nel corpo, sentire il calore del pubblico e vedere gli sguardi degli avversari. Quanto mi mancava! Mi sono sentito bene sui blocchi di partenza e sono partito come non facevo da tempo, ma poi le gambe non hanno sostenuto quello sforzo fino alla fine, mancava l’allenamento necessario e il risultato lo conoscete e immancabili sono arrivate le critiche, gli attacchi, le prese in giro di chi non sa e nemmeno immagina quanto possa essere complicata la vita di un atleta professionista. In un attimo tutti i risultati raggiunti sembrava non valessero più niente e mi dispiace molto, perché sarebbe bello se in momenti così complicati potessi essere sostenuto”.