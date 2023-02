Meeting di Lodz, Marcell Jacobs vince senza sorriso

Il campione olimpico frena: "Ho dato il 50%, dovevo levare un po' di ruggine".

04-02-2023 18:00

Il 2023 di Marcell Jacobs inizia nel segno della vittoria. Il campione olimpico ed europeo dei 100 metri si è infatti imposto nella finale dei 60 metri al meeting di Lodz, quart’ultimo appuntamento della categoria Bronze del World Athletics Indoor Tour 2023.

L’azzurro, che tornava alle gare a sei mesi di distanza dal successo ottenuto proprio agli Europei di Monaco di Baviera, non ha incantato a livello di prestazione e di tempo, ma dopo un’assenza dalle piste così lunghe contava solo rompere il ghiaccio e possibilmente vincere, in vista dell’appuntamento clou della prima parte di stagione, gli Europei indoor in programma a marzo a Istanbul tra il 2 e il 5 marzo.

Dopo il 6″61 della semifinale, Jacobs ha abbassato in finale il crono a 6″57, precedendo di tre centesimi il polacco Dominic Kopec. Terzo posto per il trinidegno Elcock in 6″63.

“Il tempo mi soddisfa fino a un certo punto – le parole di Jacobs al termine della gara – Cercheremo di capire la prima parte, ho fatto più fatica di altre volte. Stiamo lavorando per i 100 metri ma non posso dire di essere soddisfatto, anche se oggi c’era da togliere un po’ di ruggine. La gara è un’altra storia rispetto agli allenamenti e oggi si è visto”.