Jai Hindley vince il Giro d'Italia 2022! A Sobrero la crono

29-05-2022 17:26

A Verona è andata in scena l’ultima tappa del Giro d’Italia. La maglia rosa Jai Hindley, alla vigilia, aveva 1’25” di vantaggio sul secondo Richard Carapaz e 1’51” sul terzo Mikel Landa, i due principali rivali per la vittoria finale. Vincenzo Nibali, quarto nella classifica, troppo distaccato per impensierire i primi tre.

Hindley vince il Giro d’Italia 2022

Alla fine è proprio Jai Hindley a trionfare, vincendo il Giro d’Italia 2022. Nulla da fare per Carapaz, che proprio a Verona nel 2019 ha vinto il Giro. Nella crono di 17.4 km, il 26enne australiano è riuscito a mantenere il vantaggio sui rivali, aggiudicandosi così il primo grande Giro della sua carriera. Due anni fa Hindley è arrivato secondo, quest’anno invece è lui a trionfare grazie al 15° tempo in 23’55″98 (43.621 km/h).

Jai Hindley è il secondo australiano a vincere un Grande Giro dopo Cadel Evans (Tour de France 2011), il primo nella corsa rosa. Al termine della crono, Hindley è intervenuto ai microfoni di Rai Sport: “E’ una sensazione straordinaria, ho patito tantissimo lo stress in questa ultima settimana perché volevo mettermi in una posizione per conquistare la maglia rosa, ho lottato e ce l’ho fatta. Incredibile riuscire ad indossare la maglia rosa nell’ultima frazione. Non ho parole, non mi sembra vero. Come ho detto già ieri l’anno scorso è stato davvero durissimo per me ed è stato difficile tornare su questi livelli. Non sapevo se sarei riuscito a combattere per la vittoria finale in questa corsa, vincerla è davvero una cosa emozionante”.

Giro d’Italia 2022, ultima tappa all’azzurro Sobrero

Show dell’azzurro Matteo Sobrero, vincitore della cronometro di Verona: il campione italiano a cronometro della BikeExchange-Jayco arriva al traguardo in 22’24″54 (46.588 km/h), battendo Thymen Arensman (Team DSM) a 23″ e Mathieu Van der Poel, considerato alla viglia il favorito della crono.

Giro d’Italia 2022, top 10 ultima tappa

1 SOBRERO Matteo 22.24,54 0.00 46.588

2 ARENSMAN Thymen 22.47,17 0.22,63 45.817

3 VAN DER POEL Mathieu 23.04,24 0.39,70 45.252

4 MOLLEMA Bauke 23.32,65 1.08,11 44.342

5 TULETT Ben 23.36,34 1.11,80 44.227

6 SCHMID Mauro 23.41,53 1.16,99 44.065

7 CORT Magnus 23.42,12 1.17,58 44.047

8 FOSS Tobias 23.43,20 1.18,66 44.013

9 HEPBURN Michael 23.48,59 1.24,05 43.847

10 CARAPAZ Richard 23.48,68 1.24,14 43.845

Giro d’Italia 2022, l’ultima crono della leggenda Vincenzo Nibali

Con la crono di oggi si chiude anche l’esperienza con il Giro d’Italia del due volte vincitore Vincenzo Nibali, visto che lo “Squalo” ha annunciato il ritiro alla fine della stagione agonistica. Il siciliano chiude con un quarto posto generale.