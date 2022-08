Jakobsen campione d'Europa su strada, interrotta la serie d'oro dell'Italia

14-08-2022 15:29

L’olandese Fabio Jakobsen, portacolori della Quick Step-Alpha Vinyl, ha vinto in volata a Monaco di Baviera la gara su strada Élite maschile dei campionati europei battendo il francese Arnaud Demare della Groupama-FDJ e il belga Tim Merlier della Alpecin-Deceunink. Jakobsen, ricordiamolo, è un vero e proprio miracolato dato che al Giro di Polonia del 2020 venne buttato contro le transenne dal connazionale Dylan Groenewegen battendo violentemente la testa e rimanendo in coma per due giorni, e oggi ha interrotto una serie di quattro vittorie consecutive dell’Italia in questa corsa, ottenute da Matteo Trentin nel 2018, Elia Viviani nel 2019, Giacomo Nizzolo nel 2020 e Sonny Colbrelli nel 2021. Di questi, solo Trentin e Viviani erano presenti ed Elia è stato il migliore degli azzurri classificandosi settimo.