Janis Blums vuole restare in Italia

Deluso per il taglio subito da Reggio Emilia, ma anche pronto per rimettersi in discussione, possibilmente in Italia.

Intervistato da ‘Il Resto del Carlino’, Janis Blums ha parlato con lucidità della decisione presa dal club emiliano: “È la prima volta che mi capita in 22 anni di carriera, ma fa parte della professione”.

“Purtroppo il Covid mi ha segnato – ha proseguito – da agosto e prima del virus non avevo mai saltato un allenamento, poi ho fatto molta fatica a riprendermi e del resto non potevo accettare di stare sempre in panchina”.

Nonostante i 38 anni il play vuole continuare a giocare. Meglio se in Italia: “A tornare in Lettonia non penso, lì ho già vinto cinque campionati. Vorrei restare in Italia, magari in un club di A2 che sappia valorizzarmi” ha concluso l’ex di Napoli e Avellino.

OMNISPORT | 10-12-2020 11:05