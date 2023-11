Jannik Sinner: che cosa sappiamo della presunta fidanzata, la modella Laura Margesin

La nuova compagna del giovane talento che sta facendo impazzire i tifosi di tennis sarebbe una giovane modella assai discreta, come e al pari di Jannik Sinner

Ultimo aggiornamento 28-11-2023 09:21

La sua vita privata, a parte la famiglia di origine, è blindata. Non un post, non una parola che riguardi neanche l’ex compagna, Maria Braccini che nonostante una carriera da influencer ben avviata ha taciuto quando è stato ritenuto opportuno. Dello Jannik Sinner privato conosciamo ben poco, se non le origini altoatesini, l’attività dei suoi genitori e l’iniziale passione per lo sci che ha ben presto accantonato per trasferirsi poco più che ragazzino nel centro di Bordighera, per consentire che quel progetto ambizioso ma possibile, abbracciato e capito da Riccardo Piatti, poteva realizzarsi.

La presunta fidanzata di Jannik Sinner

Vuoi per professionalità, vuoi per inclinazione del suo lato più intimo conosciamo ben poco, se non nulla. Qualche scatto rubato, un like che poteva lasciar intuire senza mai svelare del tutto: Jannik vuole tutelare la sfera più privata, le sue relazioni, dall’attenzione dei media così come altri sportivi del suo calibro che preferiscono mantenere stretto riserbo sulle loro relazioni affettive nella convinzione e nella volontà di concentrarsi sugli obiettivi agonistici.

L’ultima compagna che gli è stata accostata, in ordine di tempo, è la sua corregionale Laura Margesin, la quale gode di una certa notorietà legata alla sua carriera di modella protagonista già di campagne pubblicitarie di successo nonostante la giovanissima età.

Chi è e che cosa sappiamo di Laura Margesin

Stando al suo account Instagram, che vanta già 118mila followers, Laura ha un consolidato presente in una delle più prestigiose e celebri agenzie internazionali del settore, la Next Management, con base anche a Milano e che le ha fruttato diversi importanti contratti, nonché la copertina di Cosmopolitan Francia nel maggio 2020.

Un obiettivo centrato, che le ha consentito di guadagnarsi indubbia riconoscibilità nel contesto del mondo della moda. Margesin, come dicevamo rappresentata da una delle più importanti agenzie internazionali, ha sfilato per i grandi mari del lusso e dell’alta moda sulle nostre passerelle ma anche Parigi, Londra, New York dimostrandosi ai vertici a soli 23 anni.

Le foto che li ritraggono vicini

Altissima, viso carismatico e origini comuni al campione di tennis, Laura Margesin sarebbe stata ritratta quasi a tradimento con Sinner in occasione del Super G di Cortina, scatenando i sospetti su un nuovo, possibile rapporto sentimentale del numero 4 del ranking mondiale. Una supposizione che è stata poi avallata dalla presenza della modella in tribuna al Foro Italico, in occasione della giornata in cui giocò Sinner.

Sui loro account ufficiali non vi è traccia di segnali d’intesa o di ritratti che li vedano in atteggiamenti affettuosi: entrambi hanno deciso di fare del low profile la loro scelta di gestione dei profili social che, nel caso di entrambi, costituiscono più piattaforme di importanza lavorativa che canali di comunicazione con il pubblico.

I rapporti con l’ex Maria Braccini

D’altronde anche l’ex fidanzata del campione azzurro, Maria Braccini, aveva una volta intercettata dagli esperti deciso di mantenere schermata la sua relazione con Sinner e adottare una discrezione assoluta sulla loro storia. Oggi che sembra finita, tra i due, i rapporti sembrano comunque amichevoli. In occasione delle Atp Finals di Torino, Maria era presente sugli spalti del Pala Alpitour per assistere al match di Jannik contro Novak Djokovic. Era in compagnia di un’amica, ma non si sedeva nel box dell’ex occupato dal suo team.

Nulla di confermato

Nulla che sia stato ufficializzato, dunque. Eppure qualcosa si sta concentrando su di loro anche se, inutile ribadirlo, la massima concentrazione di Jannik dopo questa magnifica Coppa Davis e rimane il livello superiore di livello che lo potrebbe vedere – ne siamo convinti – almeno nella top 3 del ranking già la prossima stagione.

