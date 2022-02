Jarvis: "Quartararo si è tolto un peso"

20-02-2022 23:28

Il team manager della Yamaha Lin Jarvis ha parlato delle ambizioni di Fabio Quartararo per il 2022: “Credo che Fabio si sia tolto un peso e questo gli permetterà di essere ancora più forte nel 2022. Ogni stagione azzera tutto e quindi sarà importantissimo come nel 2021 essere non solo veloci, ma anche costanti nel portare a casa sempre punti pesanti”.

“L’obiettivo è vincere sia il titolo piloti che quello costruttori, non sarà facile, ma abbiamo una coppia di piloti molto forte e sono certo che anche Franco potrà ‘vendicare’ un 2021 veramente difficile per lui”, le parole riportate da formulapassion.

