Jeff Brooks resta all'Olimpia

Pochi giorni dopo l'annuncio della separazione da Luis Scola, in casa Olimpia Milano si registra la bella notizia della permanenza di Jeff Brooks.

La scelta dell'italo-americana è stata annunciata da un comunicato della Pallacanestro Olimpia Milano e dello stesso giocatore: il contratto in scadenza è stato rinnovato.

"Jeff vestirà la nostra maglia per il terzo anno consecutivo: è una persona e un giocatore che apprezziamo, siamo felici di averlo ancora con noi" ha detto il general manager Christos Stavropoulos.

"Sono felice di rimanere all’Olimpia – le parole di Brooks – Di continuare a costruire la giusta chimica con i giocatori con i quali gioco insieme da uno o due anni e costruirne una nuova con i nuovi ragazzi. Sono felice di avere la possibilità di lavorare per un altro anno con Coach Messina e il suo staff. Sono entusiasta di competere per questo club una volta di più. Vedo buone cose nel nostro futuro".

Classe '89, Brooks è approdato in Italia nel 2011 per giocare con Jesi. Ha vestito anche le maglie di Cantù,Caserta e Sassari. Dopo i passaggi in Russia e in Spagna nel 2018 il ritorno in Italia con l'Olimpia. Nello stesso anno la naturalizzazione e il debutto con l'Italia.

SPORTAL.IT | 14-06-2020 15:01