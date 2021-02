Jiangsu FC: Zhang Jindong mette in vendita il club

Non solo l’Inter è in vendita…il presidente dei neroazurri, Zhang Jindong ha infatti ufficializzato che anche il club campione del campionato cinese, il Jiangsu FC, è in vendita.

Dopo le voci di una cessione della società nerazzurra, da tempo in trattativa con Bc Partners ma al momento bloccata per la distanza tra domanda e offerta di circa 200 milioni di euro, si va quindi verso la cessione della “gemella” cinese.

Come riporta Titan Sports Plus, il club che fu acquistato per 75 milioni di euro nel 2015 è ufficialmente in vendita perchè il calcio in questo momento non rientra nelle priorità del gruppo leader nella vendita di elettrodomestici e prodotti elettronici.

Un altro dato che fa riflettere sul grande momento di incertezza che sta vivendo il club è che nonostante la partita di supercoppa del 1° aprile che aprirà ufficialmente la stagione, la squadra non è ancora tornata ad allenarsi sul campo.

OMNISPORT | 23-02-2021 15:24