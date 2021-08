Joan Mir: "Mi servivano un paio di decimi"

Il centauro della Suzuki Joan Mir si gode il suo secondo posto al Gp di Stiria: “Ho dato tutto. Oggi eravamo vicini a vincere: sono contento perché per tutto il weekend sono stato lì, ma mi servivano un paio di decimi a giro per trovarmi a lottare alla fine con Jorge, e devo dire che ha fatto un gran lavoro”.

“Dobbiamo spingere ancora di più e trovare qualcosina per il prossimo weekend se vogliamo salire sul gradino più alto del podio. Ma sono contento e dobbiamo essere fieri del nostro team, che ha lavorato molto in estate e ha portato dei pezzi nuovi per questa gara, migliorando le prestazioni della moto, dunque sono felice”, ha concluso il campione del mondo.

OMNISPORT | 08-08-2021 16:52