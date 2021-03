Joan Mir: "Ora riparto da zero"

Dopo la clamorosa vittoria del 2020, Joan Mir cercherà il bis: “Sono felice di essere qui e in questa posizione privilegiata. Veniamo da una stagione da sogno, ma ora non abbiamo vantaggi specifici, qui ricominciamo da zero e sarà così per tutti”.

“Il feeling dei test non è stato male – spiega il centauro della Suzuki -, ma in tanti sono apparsi in forma e per me la sfida è doppia: correre contro gli altri e difendere il titolo ed è una cosa che dà una pressione differente: a iniziare dall’onere di ripetersi. In bis? Il motore è lo stesso e il telaio anche, la moto non ha subito troppi cambiamenti e credo che sarà importante ripetere questa costanza di rendimento”.

“Noi abbiamo un pacchetto competitivo e la Suzuki ha un assetto bilanciato: qui non abbiamo mai vinto molto, però mi sento bene e a mio agio anche su questa pista, ma la Ducati, soprattutto con Jack Miller, ha fatto un ottimo lavoro e pure le Yamaha sono molto temibili. Poi bisogna sempre tenere in considerazione qualche sorpresa”.

OMNISPORT | 25-03-2021 19:00