Joao Felix al Chelsea? Ci siamo, il portoghese è a Londra per la firma

10-01-2023 13:40

Minuti contati per l’operazione che porterà Joao Felix al Chelsea. Il talento portoghese è pronto alla firma che lo legherà ai Blues almeno fino a fine stagione grazie ad un prestito oneroso di 11 milioni, con stipendio pari a 5/6 milioni a carico della società londinese.

Come riporta il quotidiano lusitano “A Bola” il giocatore è già in terra inglese per procedere con le visite mediche e la firma.

Felix sarebbe a caccia di un riscatto dopo l’esperienza poco soddisfacente con l’Atletico: arrivato a Madrid nell’estate del 2019 per 125 milioni, non è mai riuscito a far sbocciare il suo rapporto con Simeone che proprio di recente ha dichiarato: “Quando riprenderà ad allenarsi bene, quando ritroverà il tocco da goleador di cui abbiamo bisogno, giocherà, ma fino ad allora spazio ad altri”.

E così il Chelsea piazza un altro colpo da novanta e potrebbe dire addio al sogno Leao, anche se l’occasione del prestito è tutta da valutare sulla base delle prestazioni del gioiellino portoghese nei prossimi mesi.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE