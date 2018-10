John Cena spaventa i fan: "Sono vecchio"

“Sono vecchio”: la stella del Wrestling John Cena spaventa i suoi fans in un’intervista concessa al canale YouTube ‘Adam’s Apple’ che sa quasi d’addio al ring. “Fisicamente sto bene, anzi non sono mai stato così in salute in tutta la mia vita. Ma devo anche dire in maniera al 100% chiara che a 41 anni non riesco più ad essere una Superstar WWE a tempo pieno. In WWE lavorano tutto il giorno tutti i giorni ed è roba da giovanotti. Io sono vecchio, ragazzi. Sono vecchio. Ho 41 anni e lottare 310 volte all’anno non è la cosa migliore per la mia salute, parlo facendo un discorso in generale”.

“So già che qualcuno mi darà dell’ipocrita per queste parole – continua il “rapper di Boston” -, confrontandole con quelle che ho detto in passato e per come mi sono comportato per tanto tempo. Ma vorrei essere in grado di camminare normalmente per strada quando avrò 80 anni invece di farlo zoppicando o aiutandomi con un bastone. Insomma, sono in un momento della mia vita in cui sto provando a ragionare un po’ più sul lungo termine”.

Poi Cena puntualizza: “Quello che sto dicendo non significa che sto lasciando la WWE. Non lascerò mai la WWE, che è la mia casa. Ma è importante che io pensi al mio stato di salute generale e in questo momento il migliore progetto che possa fare è quello di fare wrestling solo part time”.

In un’altra intervista a Sports Illustrated Media Podcast, il rapper risponde poi ai fan che lo criticano per la sua programmazione part-tim: “Ecco la cosa pazzesca, tutte le persone che mi hanno criticato per la mia carriera troppo lunga, ora mi rimproverano perché non mi faccio vedere spesso. È anche una grande sfida sapere che non sarai mai in grado di accontentare queste persone, dal momento che loro hanno sempre bisogno di un pretesto per essere cinici. Basta guardare qualcuno nei miei stessi panni: Chris Jericho si era preso una pausa, Hulk Hogan si era certamente fermato. Penso che l’unico atleta che potrebbe rientrare nella categoria di coloro che non si sono presi una pausa è Ric Flair”.

SPORTAL.IT | 12-10-2018 14:35