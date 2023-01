Jokic schianta i Celtics: prosegue il volo di Denver

02-01-2023 10:28

Solo tre match in NBA nella notte italiana del 2 gennaio dopo l’abbuffata di Capodanno. Spicca lo stop subito dai Celtics, che cadono in casa dei Denver Nuggets dopo quattro vittorie consecutive nella sfida tra le capolista delle due Conferences: decisiva la tripla doppia di Nikola Jokic, che firma 30 punti, 12 rimbalzi e 12 assist.

I vicecampioni hanno 30 punti da Jaylen Brown e solo 25 da Jayson Tatum in un match caratterizzato dalla lunga sospensione, oltre 30 minuti, per rimettere in asse il canestro dopo una schiacciata di Robert Williams III nel finale.

Per i Nuggets è la settima vittoria nelle ultime otto partite, che permette di tenere il comando della classifica davanti ai Grizzlies, implacabili anche contro i Kings grazie al solito Ja Morant, a referto con 35 punti in 33 minuti con 13/23 al tiro, otto rimbalzi e cinque assist. A Sacramento non bastano i19 punti e sei assist di De’Aaron Fox, Memphis aggancia i Pelicans al secondo posto ad Ovest.

Quinta sconfitta nelle ultime sei partite per i Bucks, ancora condizionati dalle assenze. Fuori, oltre a Antetokounmpo, bloccato da un fastidio al ginocchio, anche Khris Middleton e il febbricitante Jrue Holiday, così i campioni in carica cedono nettamente in casa a Washington, trascinata dai 26 punti di Rui Hachimura.

I risultati della notte:

Milwaukee Bucks-Washington Wizards 95-118

Denver Nuggets-Boston Celtics 123-111

Memphis Grizzlies-Sacramento Kings 118-108