Jordan Mickey carica la Virtus Bologna

31-08-2022 14:27

Il mercato estivo in vista della stagione 2022/2023 della Virtus Bologna si era aperto ufficialmente con la firma di Jordan Mickey, in arrivo dallo Zenit San Pietroburgo.

Ala di 2.03 per circa 110 chili, ormai veterano di Eurolega, forte di quattro anni con oltre cento partite al suo attivo. Il texano, nativo di Dallas, é reduce da un’annata particolare, come lo è stata per tutti gli atleti che erano sotto contratto con una squadra russa intorno a febbraio.

Ecco le sue prime sensazioni dopo essersi stabilito a Bologna: “I primi giorni sono stati fantastici, ho girato un po’ la città e per quello che ho potuto vedere è molto bella quindi sono davvero contento di essere qui. Il primo giorno di allenamento? È stato esaltante vedere tutti i tifosi, c’è una tifoseria pazzesca e carica dopo la stagione appena passata con la vittoria in Eurocup. Giocare per questi tifosi mi da la carica.”

“L’Eurolega non si può spiegare, non ho avuto il privilegio di andare alle Final Four ma ci spero per il futuro ovviamente, immagino sia una bellissima sensazione. Il mio obiettivo è sempre portare a casa dei titoli, essere parte di una squadra che vince trofei. È quello che mi da la carica e che proverò sempre a fare.”

Oltre a Jordan Mickey, oggi è stato presentato alla stampa anche Ojeleye, ala di 27 anni, è alla prima esperienza nella NBA dopo cinque stagioni nella NBA: le prime quattro con la maglia dei Celtics, l’ultima tra Clippers e Bucks. Ha firmato con la Virtus a fine luglio un contratto biennale valido fino al 2024.

Anche l’ex Los Angeles Clippers è stato positivamente colpito dal clima bolognese provato nel primo giorno di raduno. “È stato pazzesco vedere i tifosi in palestra e percepire quanto amino la squadra, essere così presenti prima ancora che cominci la stagione, ci spinge ancora di più a raggiungere i nostri obbiettivi sapere che ci supportano già. È una bellissima sensazione”.