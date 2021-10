Jordan: “Norris il prossimo campione iridato britannico”

In questo mondiale di Formula Uno, in cui stiamo assistendo al duello infinito tra Red Bull e Mercedes ovvero tra Max Verstappen e Lewis Hamilton,oltre alle nuove regole pronte per il 2022 ed alle novità sugli sviluppi del calendario, il circus ha fin qui proposto un pacchetto di giovani talenti destinati a candidarsi al ruolo di campione del mondo per le prossime stagioni.

Tra coloro che hanno attirato maggiormente l’attenzione di un ex titolare di un team di Formula 1 quale Eddie Jordan, sono emersi i nomi di Pierre Gasly ed Esteban Ocon, ma non solo: secondo il 73enne irlandese, infatti, un’altro giovane da tenere in grande considerazione è Lando Norris che, a suo dire, sarà un prossimo campione del mondo di questa serie.

Un parere che l’ex proprietario della Jordan Grand Prix – presente in F1 dal 1991 al 2005, con 4 vittorie conquistate – ha così spiegato all’interno del podcast F1 Nation: “Mi piace Norris e credo sia veramente speciale – ha commentato il dublinese – detto ciò, Gasly mi sorprende ogni volta che lo vedo in auto, perché ha la capacità di fare grandi cose così come abbiamo visto tutti con la vittoria in Italia l’anno scorso. Non so quanto sia realmente performante la monoposto, ma conoscendo un team principal astuto come Franz Tost suppongo che si tratti di una vettura molto valida”.

OMNISPORT | 04-10-2021 09:48