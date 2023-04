Jorge Almiron è il nuovo tecnico del Boca

Dopo l’esonero di Hugo Ibarra, sarà l’ex allenatore dell’Elche a correggere l’inizio di stagione non convincente del club di Buenos Aires

11-04-2023 10:35

Il club argentino del Boca Junior, dopo l’esonero del tecnico Hugo Ibarra, ha annunciato il nuovo allenatore. A guidare gli Xeneis sarà Jorge Almiron. Il nuovo tecnico, classe 1971, prima di approdare al Boca, ha allenato in prestigiosi club in Argentina quali Lanus e San Lorenzo.

Jorge Almiron ha però un recente passato in Europa dato che in questa stagione ha allenato – in cinque partite – il club spagnolo dell’Elche (attualmente ultimo in panchina). Il cambio di tecnico è dettato da un inizio di stagione non troppo convincente da parte del Boca, ad Hugo Ibarra è stata fatale la sconfitta casalinga per 1-2 contro il Colon di Santa Fe. Almiron è già stato presentato alla stampa.