Jorge Molina da record: tripletta a 39 anni, solo Schick meglio di lui

23-12-2021 12:58

Una vera e propria seconda giovinezza. A 39 anni suonati, Jorge Molina non vuole proprio sentir parlare di ritiro. Al contrario, l’attaccante del Granada sta vivendo un periodo magico e continua a segnare goal a grappoli, scrivendo nuove pagine del calcio spagnolo e internazionale.

In attesa di tagliare il traguardo dei 40 anni il prossimo 22 aprile, il centravanti di Alcoy continua a divertirsi sul rettangolo verde di gioco, facendo impazzire le difese avversarie e andando in rete con una continuità impressionante, in un finale di 2021 che difficilmente potrà dimenticare.

Nelle ultime cinque giornate di campionato dell’anno solare, Molina è al secondo posto – nelle Top 5 leghe – per numero di goal a cui ha partecipato. Con sei reti e due assist, l’attaccante del Granada si piazza sul podio alle spalle di Patrik Schick, autore di otto goal e un assist con la maglia del Bayer Leverkusen nello stesso periodo. Numeri incredibili che testimoniano l’altissimo rendimento di un attaccante che tra pochi mesi spegnerà 40 candeline, ma che sul terreno di gioco continua ad essere decisivo.

Domenica scorsa, Jorge Molina ha inciso a fuoco il suo nome nella storia del calcio spagnolo ed europeo. Con la tripletta realizzata contro il Maiorca – nella vittoria per 4-1 del Granada -, l’attaccante ha superato Rodrigo Palacio ed è diventato a 39 anni e 241 giorni il calciatore più anziano ad aver realizzato tre goal in una singola partita di uno dei Top 5 campionati europei. Una prestazione praticamente perfetta, che ha permesso al calciatore di Alcoy di conquistare il primato sia in Liga (superato l’ex Fiorentina Joaquin, autore di un ‘Hattrick’ l’8 dicembre 2019 in Betis-Athletic a 38 anni e 140 giorni) che nei maggiori tornei nazionali del ‘Vecchio Continente’.

Jorge Molina non vuole certamente fermarsi qui. Il calciatore spagnolo – che in stagione ha già totalizzato 9 goal e 2 assist – continua a dimostrare che l’età è solo un numero e che può ancora fare la differenza ad alti livelli e scrivere nuove pagine della storia del calcio. E poco importa se tra quattro mesi la carta d’identità segnerà 40…

