Jorginho: "Al Mondiale penso che non saremmo i favoriti"

10-11-2021 12:04

Il centrocampista della Nazionale Jorginho in un’intervista a Globo Esporte ha parlato del Mondiale: “Vincere non sarebbe male. Di sicuro Champions ed Europeo non sono da buttare, ma il Mondiale è qualcosa che va al di là di tutto: è semplicemente il top. Non posso lamentarmi, ma c’è sempre spazio per qualche altro trofeo. Non penso comunque che saremmo i favoriti, anche se dopo quello che abbiamo fatto a Euro2020 non possiamo certo passare inosservati”.

Sul Pallone d’Oro: “Perché no? Tuttavia cerco di non crearmi troppe aspettative. So che per uno nel mio ruolo è più difficile, anche se mi piacerebbe molto che un giocatore della mia posizione un giorno venisse riconosciuto come il migliore al mondo”.

OMNISPORT