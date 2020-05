Jorginho, l'agente fa l'occhiolino alla Juventus

Jorginho è attualmente al Chelsea, ma si è affermato al Napoli. E, soprattutto, è uno dei pupilli di Maurizio Sarri, che ha avuto modo di allenarlo sia in Campania che poi a Londra. Ecco perché si parla di un suo ipotetico passaggio alla Juventus, dove il regista brasiliano riabbraccerebbe il suo antico maestro.

Un'ipotesi vista di buon'occhio anche da Joao Santos, agente del regista italo-brasiliano che in un'intervista a 'Radio Kiss Kiss' ha sostanzialmente strizzato l'occhio alla Vecchia Signora.

"La Juventus è una delle principali squadre in Europa – ha sottolineato il procuratore -. Chi non vorrebbe fare un'esperienza in bianconero? Non ho ancora sentito Paratici al momento e Jorginho a Londra sta bene. Ha tre anni di contratto, ma detto questo ritrovare Sarri significherebbe andare alla Juventus. Che, come ripeto, è uno dei top club dell'intero panorama calcistico".

SPORTAL.IT | 20-05-2020 20:26