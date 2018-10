Jorginho svela le scaramanzie di Sarri, tifosi divisi

Che Maurizio Sarri fosse un allenatore scaramantico lo si era capito. Durante i suoi trascorsi napoletani, soprattutto, l’allenatore del Chelsea aveva inaugurato una serie di piccoli riti che – a suo dire – erano propedeutici ai successi della squadra, tra cui l’abitudine di farsi la barba una volta a settimana (e rigorosamente di venerdì), il silenzio prima di ogni partita di campionato o il fatto di far scendere in campo i calciatori solo con la maglietta utilizzata in occasione di una precedente vittoria.

Ci sono altre piccole superstizioni, però, che ossessionano Sarri e a svelarle è stato proprio il suo pupillo, Jorginho, in un’intervista al Sun che sta facendo impazzire sui social non solo i sostenitori dei Blues, ma buona parte degli appassionati di calcio inglesi. Che, almeno a parole, alla scaramanzia dicono di non credere.

Ma cosa ha raccontato Jorginho, che con Sarri convive da quattro stagioni (tre al Napoli più quella attuale al Chelsea)? Ad esempio che l’allenatore italiano “si rifiuta di toccare il pallone quando esce dal campo per una rimessa laterale: non c’è nulla da fare, non vuole neppure sfiorarlo, non ce lo restituisce mai”. Ma perché lo fa? “Forse perché non gli piace che il pallone esca, a essere pignoli nel suo calcio questo non dovrebbe proprio succedere”.

Su Twitter molti tifosi inglesi hanno commentato le parole di Jorginho. Quelli del Chelsea si sono messi a ridere – “He is a great man”, il commento più gettonato – mentre i supporter di altre squadre non hanno preso bene le parole di Jorginho su Sarri. Alcuni hanno sottolineato come scaramanzie e superstizioni siano solo sciocchezze, altri sono andati più sul pesante invitando Jorginho e i calciatori del Chelsea a gettare volontariamente fuori ill pallone in allenamento.

