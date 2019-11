Josè Mauri svela un retroscena sulla Fiorentina

Durante un'intervista concessa a gianlucadimarzio.come, Josè Mauri è tornato sulla sua esperienza al Milan: "Rifarei la stessa scelta, i rossoneri mi offrivano un ruolo da protagonista e parlavano con convinzione di un progetto-giovani per tornare gloriosi. Ma alla fine… Ad essere sincero, se guardo indietro non vedo la mia carriera come un flop inspiegabile".

Il centrocampista ha poi svelato un retroscena: "Mi volevano tutti: parlai con la Juventus, con la Roma e con la Fiorentina. Parlare della mia esperienza al Milan come di un fallimento non sarebbe corretto".

"Non sarebbe giusto per me, nemmeno per Bertolacci, Conti e decine di altri giovani passati da San Siro negli ultimi anni. È fallito Mauri oppure il progetto del Milan?".

SPORTAL.IT | 17-11-2019 11:00