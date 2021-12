Juantorena verso l'addio a Civitanova e all'Italia a fine stagione

07-12-2021 10:57

Osmany Juantorena è molto vicino a lasciare l’Italia e Civitanova: “Ho maturato l’idea di andare via a fine stagione. Sono stanco, non è semplice trovare le motivazioni. Ho vinto tutto”. L’ex-pilastro della Nazionale sta soffrendo per problemi fisici che ne limitano il rendimento ma vuole chiudere la sua avventuta marchigiani con altri trofei, a cominciare dal Mondiale per club.

“Le favorite sono tre: ci siamo noi, Trento e poi i brasiliani del Sada Cruzeiro – dice Osmany -. Credo che la squadra campione uscirà da questa triade. Ho ancora un anno di contratto con la Lube, ma deciderò insieme alla società. Di sicuro non resterò in Italia perché non andrei mai in un club diverso da Civitanova. Dove mi piacerebbe andare? Magari in Asia. Giappone o Cina, vedremo”.

Nel palmares del 36enne nativo di Santiago di Cuba ci sono, tra la militanza a Trento dal 2009 al 2013 e a Civitanova dal 2015 a oggi ha vinto cinque sei scudetti, sei Coppa Italia, una Supercoppa Italiana, tre Champions League e cinque mondiali per club.

OMNISPORT