Judo, due argenti ai Giochi del Mediterraneo

29-06-2022 19:34

La prima giornata del judo ai Giochi del Mediterraneo 2022 si è conclusa con due ottime medaglie d’argento per l’Italia. Ad esultare sono stati Giulia Caggiano e Matteo Piras, domani invece toccherà ad altri quattro judoka azzurri, tra cui la stella Manuel Lombardo nei 73 kg, campione europeo a Lisbona nel 2021 e vice-campione mondiale a Budapest nello stesso anno.

Giulia Caggiano ha vinto l’argento nella categoria 57 kg, venendo battuta in finale dalla giovane emergente serba Marica Perisic. un match intenso ed equilibrato fino al termine dopo oltre 5 minuti di Golden Score.

Si è fermato all’ultimo ostacolo anche il cammino di Matteo Piras. L’azzurro, dopo aver battuto ai quarti il vice-campione europeo Alberto Gaitero Martin, è arrivato fino in finale ma è stato battuto dall’egiziano Mohamed Abdelmawgoud per ippon. Sfiora la medaglia Sofia Petitto, sconfitta al Golden Score da Marusa Stangar nella finale per il bronzo.