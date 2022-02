27-02-2022 12:43

Le conseguenze del conflitto tra Russia e Ucraina colpiscono direttamente anche lo stesso Presidente Russo, Vladimir Putin. La Federazione internazionale di Judo ha annunciato la sospensione di Vladimir Putin dallo status di presidente onorario e ambasciatore della Federazione.

Da sempre il leader russo è un grande appassionato di questa disciplina. Non solo ha anche praticato per anni, fin dai 13 anni, il judo e ha anche scritto un libro tradotto in varie lingue.

OMNISPORT