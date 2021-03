Judo, la Giuffrida trionfa a Tibilisi

Inizia bene la prima giornata del Grand Slam di Tibilisi. Odette Giuffrida (52) kg al rientro dopo un lungo infortunio si conferma ancora una volta atleta da temere. L’italiana vice-campionessa olimpica e campionessa d’Europa in carica ha battuto la britannica Chelsie Giles, vincitrice dell’ultimo Grand Slam di Tel Aviv.

Secondo posto per un’altra azzurra, ovvero Francesca Milani (48 kg): per i colori azzurri è il sesto trionfo assoluto in un Grand Slam e il secondo di stagione dopo Parlati.

OMNISPORT | 26-03-2021 20:22