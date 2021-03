Judo, Parlati dopo l'oro: "Credevo in me, aspettavo solo il momento giusto"

Christian Parlati ha conquistato ieri l’oro negli 81 kg, in un Grand Slam di Judo in cui erano presenti tutti i più forti: “Dopo aver dovuto saltare il Grand Slam a Tel Aviv a causa del Covid, non era poi così scontato arrivare qui a Tashkent con le sensazioni giuste – è stato il commento a caldo di Parlati – ed infatti la mattina non sono partito al meglio, ma incontro dopo incontro mi sono ritrovato e ho combattuto con grande mentalità, tenendo bene in mente soltanto l’obiettivo che volevo raggiungere e che, passo dopo passo, diventava sempre più vicino, ossia la medaglia d’oro. È stato molto bello anche poter combattere con il calore e la confusione del pubblico, ed anche se in finale il tifo non era propriamente dalla mia parte, questo è stato un elemento che ha fatto la differenza. Sapevo di poter conquistare questa medaglia ed aspettavo solo il momento giusto”.

Non potevano mancare i ringraziamenti: “Non posso non ringraziare mio padre che mi segue in tutti gli allenamenti, mia madre, mio fratello e la mia famiglia che mi sostengono in tutto, il gruppo sportivo della Polizia, Dario Romano, lo staff tecnico, il doc, che mi hanno seguito incontro per incontro, Gabriella e i Mouse che mi hanno fatto il tifo per tutta la gara”.

