Julian Alaphilippe: alla Liegi in supporto di Evenepoel

Dopo la caduta al Fiandre, le sue attenzioni si spostano alla seconda parte di stagione

12-04-2023 14:46

A causa della borsite al ginocchio sinistro, conseguenza della caduta al Giro delle Fiandre, Julian Alaphilippe (Soudal-QuickStep) è costretto a saltare praticamente tutta la campagna del Nord. Il suo rientro alle gare soltanto domenica 23 aprile per la Liegi-Bastogne-Liegi. In quell’occasione il suo ruolo sarà di supportare la prova di Remco Evenepoel (vincitore lo scorso anno), come ha lui stesso annunciato a L’Equipe: “La botta al ginocchio è stata forte. Sto ricominciando ora con un programma specifico e non parteciperò a nessuna corsa fino alla Liegi. In ogni caso, spero di poter aiutare la squadra e chiudere questa prima parte di stagione. Sto già pensando al Tour de France”.