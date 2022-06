Jumbo-Visma, Roglic sicuro: “Andiamo al Tour da favoriti”

13-06-2022 12:15

Dopo quanto fatto vedere al Delfinato, la Jumbo-Visma non può che far paura in vista del Tour de France, corsa nella quale, dopo due anni di dominio di Tadej Pogacar, Roglic e i gialloneri puntano come non mai al bersaglio grosso.

Le quattro vittorie di tappe, unita alla maglia gialla della generale e a quella verde della classifica a punti, in quest’ottica rappresentano un segnale importante e testimoniano come tra le fila olandesi si stia facendo di tutto per arrivare all’appuntamento clou della stagione pronti ad annichilire corsa e avversari.

“Meritiamo di andare al Tour de France come i favoriti” ha dichiarato Roglic analizzando quanto fatto al Delfinato.

“Non ero venuto al Delfinato con l’obiettivo di vincerlo, avevo un approccio diverso rispetto agli anni precedenti. Sono stato io a chiedere di correre di più perché avevo notato che mi mancava lo stress della competizione. È importante viverlo prima del Tour. Penso che dopo quello che abbiamo mostrato in questo Delfinato, possiamo dire di essere una grande squadra”.

In Francia, lo sloveno è apparso sul pezzo ma con ancora dei margini di miglioramento mentre van Aert e Jonas Vingegaard hanno dimostrato di essere già in versione Tour e nelle prossime settimane dovranno gestire una condizione già egregia. A rimarcare questo aspetto è stato proprio lo stesso Roglic.

“Non solo io e Jonas siamo stati impressionanti, l’intera squadra lo è stata. I ragazzi hanno sempre avuto tutto sotto controllo fin dall’inizio e si sono alternati dietro uno alla volta. Quella di ieri è stata veramente una giornata incredibile per tutta la nostra squadra e sono certo che stiamo andando nella giusta direzione per il Tour de France” ha chiosato soddisfatto il tre volte vincitore della Vuelta Espana.