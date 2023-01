Juric accoglie Ilic: “Siamo al punto giusto”

27-01-2023 14:49

Ivan Juric, in conferenza stampa, ha praticamente accolto il giocatore del Verona Ilic: “Non è ancora del Torino. Mi sembra che le cose siano al punto giusto, ma non è tutto chiuso e non sia mai cosa può succedere. Poi ne parleremo”.

Da una entrata al possibile rischio uscita per Lukic: “Per me è fortissimo: lo considero forte perché abbina le due fasi, è diventato tosto e sa fare gol. Ma ci sono le dinamiche che a me dispiacciono, vorrei che si facessero in un altro modo per evitare problemi. C’è difficoltà in generale sui rinnovi, anche nelle altre squadre, vedremo cosa vuole il ragazzo. Il discorso non è solo sostituire, ma aggiungerne e portare chi c’è ai livelli di chi è andato via. Se ho uno zoccolo duro e mettiamo giocatori forti, io rispondo e possiamo parlare di altri obiettivi; adesso non siamo questa cosa qui, stiamo ancora sistemando le cose ma non abbiamo ancora fatto un passo per ottenere qualcosa in più”.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE