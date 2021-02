Juric: "Lasagna deve stare sereno"

Il tecnico del Verona Ivan Juric dopo il 2-2 subito in rimonta contro il Genoa ha commentato così la gara della sua squadra: “Dispiace per i ragazzi, hanno fatto un’ottima gara nonostante le difficoltà e hanno dato tutto. Potevamo forse chiuderla prima, abbiamo regalato un gol ma c’è il dispiacere perché si meritavano la vittoria. Lasagna? Critiche non le riceve, quando prendi un palo non parlo di mancata freddezza ma è mancata la fortuna. Deve stare sereno, si troverà bene in questo gruppo”.

“Potevamo far meglio, abbiamo fatto un po’ di casini con il cambio. Ci è girata così, non dobbiamo fasciarci la testa ma c’è grande dispiacere. Serviva un po’ di attenzione e furbizia che ci è mancata alla fine”.

OMNISPORT | 20-02-2021 20:47