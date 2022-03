Juric striglia il Torino: "Salvezza ancora da conquistare"

05-03-2022 12:05

Senza successi da cinque partite, il Torino sta vivendo uno dei momenti più difficili della stagione.

La classifica non è certo preoccupante, ma Ivan Juric pretende un’inversione di tendenza già dalla trasferta di domenica pomeriggio a Bologna.

Il tecnico croato parlando in conferenza stampa ha anzi avvertito il gruppo sulla necessità di mettere al sicuro la salvezza:

“Non abbiamo ancora conquistato niente. Dobbiamo ancora salvarci, ci siamo giocati tutti i jolly. Sono soddisfatto di come stanno lavorando i giovani, la squadra mi è piaciuta nelle ultime due partite, ma non è il momento di sperimentare. Non vinciamo da cinque partite e prendiamo sempre gol, dobbiamo cambiare marcia. Contro il Cagliari abbiamo dominato, ma abbiamo avuto cali di concentrazione che hanno compromesso tutto. Agli altri basta un’occasione per segnare. Il Bologna è una grande squadra, giocano insieme da due anni e sono in un buon momento”.

Juric ha poi liquidato con poche parole sia il rapporto con Sinisa Mihajlovic, sia il cambio della guardia in porta tra Milinkovic-Savic e Berisha, causato però solo dall’infortunio del serbo e non dalle sue ultime, opache prestazioni: “Con Sinisa abbiamo rapporti cordiali. Niente di particolare. In porta gioca Berisha, Vanja ha commesso degli errori, ma bisogna aver fiducia in chi sbaglia. Crediamo in lui, bisogna insistere”.

