Justin Kluivert non ha rimpianti

Una sola partita da titolare e minutaggio basso per Justin Kluivert nella nuova esperienza al Lipsia, che lo ha prelevato in prestito dalla Roma sul finire della sessione di mercato di settembre-ottobre.

L’esterno olandese, intervistato in patria dal quotidiano ‘Algemeen Dagblad’, è tornato sul biennio trascorso alla Roma, tracciando un bilancio positivo della propria esperienza italiana: “Nella mia prima stagione ho giocato parecchio. Nella seconda ho fatto meno, ma ho segnato sette volte. Rimanendo all’Ajax avrei giocato di più, ma in Italia ho imparato tanto”.

Kluivert recrimina sul tempo perso a fine a fine agosto a causa della positività al Coronavirus: “Il periodo di quarantena non mi ha fatto bene però ora sono in un club dove posso mostrare le mie qualità. Sono di nuovo in forma, posso fare bene“.

OMNISPORT | 14-11-2020 16:57