02-11-2022 10:58

“Infortuni? Forse abbiamo sbagliato qualcosa”. Parola di Massimiliano Allegri. A chi si riferisce, in relazione alle tantissime assenze, il tecnico della Juventus durante la conferenza di presentazione del match contro il PSG? Il team bianconero conta infatti la bellezza di undici giocatori indisponibili tra lungodegenti e infortunati dell’ultima ora. Ma di chi è la colpa?

Juve, Allegri: “Tanti infortuni? Abbiamo sbagliato qualcosa…”

In effetti, Allegri, sembra proprio a riferirsi a tematiche relative alla preparazione atletica: “Troppi stop a livello muscolare… Occorre però prendere atto del fatto che le partite sono state tante e tutte compresse, è comprensibile come la media degli infortuni si sia alzata. Poi succede sempre così: quando parti con determinate assenze, costringi gli altri giocatore a giocare tutte le partite, senza mai fermarsi. E’ il caso di Weston McKennie, che è sceso in campo per 15 gare di fila…”. Lo statunitense si è fermato per un sovraccarico muscolare alla coscia destra.

Allegri: “Vlahovic? Non si allena da 3 giorni. Juve penalizzata dalla scelta iniziale di Pogba”

Oltre a McKennie, Allegri deve fare a meno dei vari Bremer, Di Maria, De Sciglio, Paredes, Iling-Junior, Vlahovic (in dubbio), Paredes, Aké e i lungodegenti Chiesa e Pogba. Allegri ha proseguito: “Dusan è da tre giorni che non si allena (fermato da una pubalgia, ndr) e speriamo ci possa essere domenica contro l’Inter. Iling-Junior? Ha ricevuto un brutto colpo a Lecce, ma fortunatamente rientrerà presto: ha rischiato di farsi tibia e perone. Pogba? Siamo stati penalizzati dalla scelta di partenza di non operarsi al ginocchio e optare per la cura conservativa”.