Juve, altro che gratis: ecco quanto costa De Gea

Non è un mistero, alla Juventus piace David De Gea. Anche se la situazione contrattuale del 28enne portiere della nazionale spagnola è piuttosto ingarbugliata. Il contratto con il Manchester United formalmente scade l’estate prossima, ma i Red Devils – come sottolinea il Sun – hanno la possibilità di esercitare un’opzione per la stagione successiva. Cosa che, molto probabilmente, faranno, non foss’altro che per capitalizzare la sua probabile partenza.

VOGLIA DI ANDAR VIA – De Gea, infatti, vuole cambiare aria. I rapporti con Mourinho sono freddi e le trattative per il rinnovo con lo United vanno avanti da tempo ma non hanno prodotto risultati significativi. A spingere per una sua cessione, poi, c’è anche il procuratore, che – guarda un po’ – è lo stesso di Cristiano Ronaldo: Jorge Mendes. I buoni uffici del potente manager portoghese collocano la Juventus in pole position, anche se c’è da battere la concorrenza del Paris Saint-Germain e fare i conti con una base d’asta davvero elevata fissata dal Manchester.

QUOTAZIONE RECORD – Il club inglese, infatti, non vuol cedere De Gea a un club rivale. Questo lo avvicina alle uniche due big estere – Juventus e Psg, col Real che sembra essersi defilato – in grado di partecipare alla gara. Il Manchester valuta De Gea 75 milioni di sterline (quasi 85 milioni di euro), una cifra record per un giocatore in scadenza di contratto. Visto che il Paris Saint-Germain è alle prese con le limitazioni del fair play finanziario, in pole position per l’estremo difensore spagnolo balza dunque proprio la Juve, a patto che i bianconeri siano disposti a un investimento monstre per bruciare la concorrenza e portare De Gea a Torino.

SPORTEVAI | 25-11-2018 10:02