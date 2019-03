Telecronaca faziosa? Caressa bersagliato sul web

I contorni per una gara epica c’erano tutti e Sky Sport ha voluto sfruttare al massimo il contesto: così per Juventus-Atletico Madrid la tv satellitare ha silenziato il commento al momento dell’ingresso in campo delle squadre, in modo che si potesse percepire bene l’atmosfera dello Stadium. Una scelta che, a giudicare dai commenti sul web, è piaciuta al pubblico bianconero, meno a quello anti-juventino, che ha accusato Sky Sport di faziosità: gli “innocentisti” hanno ricordato come i commentatori di Sky “spingano” sempre per le squadre italiane in Europa.

CARESSA NEL MIRINO. Di diverso tenore, invece, i commenti sulla telecronaca della gara, affidata a Fabio Caressa e Beppe Bergomi. Il racconto della gara, infatti, è stato bocciato anche da gran parte del pubblico bianconero. “Complimenti alla Juve per la prestazione e per il passaggio del turno strameritato – uno dei commenti che si legge sull’account Twitter di Sky Sport -, ma dite a Fabio Caressa che gli abbonati di Sky non sono tutti Juventini, Juve Channel è un’altra cosa e ribadisco i complimenti alla Juve”.

GLI ERRORI. Il giornalista di Sky Sport è finito nel mirino non solo per il tono della telecronaca, volta a esaltare la prestazione della Juventus, ma anche per alcune scelte giudicate un po’ eccessive: a un certo punto dell’incontro, ad esempio, Caressa ha iniziato a chiamare per nome i bianconeri (Giorgio, Cri, Moise, Federico…), un vezzo che non è piaciuto agli spettatori. “Partita bellissima, il commento di Caressa è inaccettabile. Basta. Non è in grado. Continui a fare Sky Calcio Club e le telecronache le facesse gente preparata”. Al telecronista non vengono perdonati neanche un paio di “sviste” sui giocatori: “per Caressa tutti quelli che corrono sulla sinistra sono Spinazzola… invece era Ronaldo…”, scrive uno juventino sulla pagina Facebook di Sky Sport. E ancora, da un collega di tifo: “Caressa sta dando i numeri in telecronaca, non erano meglio Trevisani o Compagnoni?”. E stavolta sono in pochi a difendere il giornalista.

SPORTEVAI | 13-03-2019 09:45