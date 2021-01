Juve avanti tutta: ma i tifosi sono preoccupati

La Juventus batte 2-0 la Sampdoria, un gol per tempo per continuare la scalata alla classifica e continuare a mirare al primo posto. La squadra di Andrea Pirlo gioca un bel primo tempo, in cui avrebbe potuto segnare anche più volte, mentre nella ripresa il ritmo di gioco cala con Ronaldo e compagni che gestiscono il risultato fino al gol del 2-0 di Ramsey che chiude la contesa. I tifosi vivono senza grandi patemi d’animo la gara anche se qualche timida critica arriva.

Il Re criticato

La Juve vince con il minimo sforzo e conquista una vittoria che gli permette di continuare la sua scalata alla classifica. Ma per una volta l’idolo dei fan bianconeri, Cristiano Ronaldo, riceve qualche critica dai suoi tifosi: “Ronaldo è rimasto a Courmayeur”. Mentre Daniele fa notare: “Andava cambiato Ronaldo e non Morata”. Anche Oliver sulla stessa lunghezza d’onda: “Giochiamo in 10, dopo un bel primo tempo Ronaldo sparito dal campo”.

I migliori in campo

Ancora una volta la formazione bianconera può vedere all’opera il talento di McKennie. Il centrocampista, arrivato la scorsa estate, si conferma uno degli idoli dei tifosi: “Uno dei tre McKennie presente in campo chiude sul cross in area di rigore, il secondo va a evitare il calcio d’angolo, il terzo poi allontana di testa il pallone fuori dall’area”. Anche Gessica professa amore per il giovane: “Il pupillo McKennie è praticamente ovunque, oltre che saldamente nel mio cuore”.

Finalmente il gioco

Il primo tempo della Juve, condito dal gol di Federico Chiesa, esalta i tifosi juventini che cominciano a vedere il gioco che sognavano da inizio campionato come spiega Luigi: “Queste sono le azioni che vogliamo, 1 tocco massimo due, passaggi da destra a sinistra entrando in area e colpendo a rete ripetutamente, con giusta concentrazione, cinici e precisi nelle conclusioni, ma per fare tutto ciò bisogna avere un centrocampo forte nella doppia fase di gioco”. Anche Vincenzo è felice del gioco espresso: “Bellissime azioni, bella Juve e ammonizione inventata dall’arbitro a Betancur”.

Il solito nel mirino

Ancora una volta l’ingresso in campo di Federico Bernardeschi finisce per scatenare i tifosi bianconeri. Il giocatore è ormai diventato un obiettivo dei fan juventini che lo attaccano a ogni occasione e anche contro la Samp non fa eccezione: “Bernardeschi due palloni toccati, due errori. In media”, scrive Nicola. Mentre Carmelo sottolinea: “Ecco perché ci vuole un altro attaccante alla Juve. Per non fare entrare Bernardeschi”.

SPORTEVAI | 30-01-2021 19:56