Juve, Buffon avvisa: "Di Maria top player, ve ne accorgerete"

09-07-2022 10:52

La leggenda bianconera Gianluigi Buffon, ora al Parma, è stato compagno di Angel Di Maria nel corso di una stagione al PSG. Dai microfoni de La Stampa, anche il campione del mondo 2006 da il suo benvenuto a Torino al Fideo:

“Non mi sono mai spiegato perchè sia un po’ rimasto nell’ombra: non gli manca niente in confronto agli altri, il calcio segue logiche a volta poco chiare. Stiamo parlando di un top player totale, e nonostante tutto in grado di sacrificarsi per gli altri: nella mia formazione giocherebbe sempre. È un super colpo, inoltre a parametro zero. Ho la sensazione che in Italia non sia completamente percepito, ma si accorgeranno rapidamente del suo valore”.