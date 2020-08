Juve, via Sarri: Agnelli vuole fare in fretta, tutti i nomi per la panchina

Maurizio Sarri è stato appena esonerato dopo la debacle in Champions League ed è già cominciata la caccia al suo successore. Non perde tempo Andrea Agnelli, che nel pomeriggio di sabato ha incontrato i vertici del club bianconero per cercare immediatamente un nuovo allenatore. Il presidente dei campioni d’Italia si è confrontato con Pavel Nedved e Fabio Paratici, che dovrebbero essere confermati nonostante la stagione deludente.

I nomi sul tavolo sono diversi: si parte con il sogno Zinedine Zidane, uno che a Torino ha lasciato il segno da calciatore e che con il Real Madrid ha vinto per ben tre volte la Champions League, tra l’altro – e non è un dettaglio – con Cristiano Ronaldo in organico. Venerdì anche i bianchi di Spagna sono stati eliminati e Zizou potrebbe lasciare la casa blanca

Un’altra soluzione estera è Mauricio Pochettino, che ha fatto cose buone al Tottenham ed è apprezzato anche per il suo stile fuori dal campo.

Intrigano però soprattutto i nomi italiani: i tifosi chiedono a gran voce il ritorno di Massimiliano Allegri (cinque scudetti in bianconero e due finali di Champions League) o Antonio Conte (tre scudetti, quelli della ‘ricostruzione’). Il tecnico toscano gode di ottimi rapporti con Agnelli, ma difficilmente tornerà a Torino: il suo futuro sembra essere al Psg.

Su un ritorno di Conte si sono intensificate le voci negli ultimi giorni dopo lo sfogo del mister leccese all’Inter, c’è chi parla di un incontro con Paratici. I rapporti con Agnelli restano però molto tesi.

Altro nome gettonato è quello di Simone Inzaghi, che con la Lazio ha mostrato tutto il suo valore portandola al quarto posto. Attenzione anche al commissario tecnico dell’Italia Roberto Mancini, che sarebbe stato già contattato dalla Juventus nelle scorse settimane.

Infine c’è l’ex Paulo Sousa, che in Italia ha già allenato la Fiorentina. Nelle prossime ore la dirigenza della Juve farà le prime valutazioni, per trovare una quadra e ripartire con un nuovo progetto dopo il fallimento dell’esperienza Sarri.

OMNISPORT | 08-08-2020 16:48