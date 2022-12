Juve-Cuadrado, rinnovo lontano

21-12-2022 08:03

Avventura agli sgoccioli in bianconero, dopo otto anni di militanza, per Juan Cuadrado. La Juventus vuole percorre altre strade, quelle del rinnovamento della rosa e proseguire l’avventura con il colombiano classe 1988 di Necoclì, non è una priorità.

In casa della Vecchia Signora è arrivata l’ufficialità del prolungamento di Samuel Iling-Junior ed è in cantiere il rinnovo di un altro giovanissimo, come quello di Tommaso Barbieri (stesso ruolo di Cuadrado), che tanto bene ha fatto nell’amichevole contro l’Arsenal. Anche l’ultimo prolungamento automatico legato alle presenze in bianconero di Cuadrado, una mera clausola scattata, ha raffreddato i rapporti tra le parti. Le cui strade sembrano proprio destinate a separarsi al termine della stagione.