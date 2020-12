Juve da impazzire, delirio social ma con punto interrogativo

Finalmente una Juve bella e vincente. Quella del Camp Nou può rappresentare la partita della svolta per una Juventus capace di prendersi il primo posto nel girone di Champions rifilando tre reti a Messi e soci. Un dubbio però assale un po’ tutti i tifosi sui social: non è che gran parte dei meriti per la “resurrezione” della squadra di Pirlo vadano concessi al…Barcellona, apparso davvero in condizioni terribili?

Quei primi fantastici venti minuti

I primi venti minuti del match sono forse i più belli della Juventus da due anni a questa parte e i tifosi non mancano di sottolinearlo sui social. “Vuoi vedere che finalmente abbiamo trovato il modulo giusto all’8 dicembre?”, chiedono in tanti. Arrivano i gol e qualcuno esagera con l’esultanza: “Io a Ronaldo prima che tiri un rigore al Camp Nou affiderei la vita”. E ancora: “Madonna che gol pazzesco Weston, ti venero”.

Super Juve o piccolo Barca?

Il divario tra le due squadre è impressionante ed è certificato a inizio ripresa dal penalty dello 0-3, trasformato ancora da Ronaldo. “Sta serata mi fa incazzare anche di più perché finora è stata davvero una bella partita, abbiamo giocato bene, costruito tanto e martellato il Barça. Questa squadra, pur con i suoi difetti, può fare questo e invece l’85% delle volte fa cagare. Volontariamente”, scrive un fan. Un altro sottolinea con severità: “In confronto al Barca, il Torino del Maestro ha giocato un calcio celestiale”. Mentre un altro tifoso solleva dubbi: “Ma dai, è chiaro che questa squadra rossoblu presa a pallonate dalla Juventus non può essere il Barcellona: è il Crotone e quello non è Messi, è Messias“. Non fa una grinza, però, il ragionamento di Giada: “Lo sappiamo che è il Barcellona più scarso della storia, ma stiamo godendo lo stesso”.

L’operato dell’arbitro

La direzione di gara del tedesco Stieler è vista in modo antitetico dai tifosi della Juve e da quelli delle altre squadre intenti a…gufare. Uno di questi, ad esempio, scrive dopo il rigore dello 0-1, piuttosto dubbio per la verità: “L’arbitro regala un rigore inspiegabile alla Juventus e devo pure sorbirmi questi due in telecronaca che dicono che è il giusto premio ai primi minuti dei bianconeri?”. Anche i tifosi bianconeri criticano Stieler: “Cioè mi state dicendo che c’è un potential check su Messi che cade da solo e non su un tocco di mano solare di Pjanic in area?”. Ironie e polemiche anche per il chek sul secondo rigore, con mancato rosso a Lenglet: “Arbitro che riesce a metterci 5 minuti per dare un rigore solare e non dare il secondo giallo. Ma in Italia avrebbero sorvolato e avrebbero dato giallo ai nostri per proteste”.

