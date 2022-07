27-07-2022 10:21

Giornate intense in casa Juventus: mentre i bianconeri continuano la loro tournée negli Stati Uniti e incrociano le dita per Paul Pogba, tornato in Italia per ulteriori esami al ginocchio (sarà con ogni probabilità operato), gli uomini di mercato del club torinese sono al lavoro per mettere a segno altri due colpi, in attacco e a centrocampo.



Firmino: l’offerta della Juve al Liverpool

La Vecchia Signora sta cercando un attaccante da affiancare a Dusan Vlahovic per completare il reparto offensivo. Considerate le difficoltà evidenti per arrivare ad obiettivi come Alvaro Morata e Timo Werner, i bianconeri avrebbero accelerato le trattative per l’attaccante del Liverpool Roberto Firmino.

Secondo il Corriere dello Sport, la Juventus avrebbe messo sul piatto oltre 22 milioni di euro per il giocatore della Nazionale brasiliana, in scadenza di contratto con i Reds nel 2023.

La Juve vuole Firmino: chi è

Classe 1991, al Liverpool dal 2015, Firmino è un attaccante versatile, in grado di giocare sia da centravanti, sia da seconda punta o trequartista. Nei Reds, dove si è esaltato soprattutto nel ruolo di falso nueve, ha realizzato 98 reti in 322 partite tra campionato e coppe. In precedenza ha vestito le maglie anche dell’Hoffenheim e della Figueirense, il club in cui è cresciuto.

Juve scatenata anche a centrocampo: accordo con Paredes

La Juve vuole puntellare il prima possibile anche il centrocampo, soprattutto dopo l’infortunio di Paul Pogba che getta un’ombra sulla tenuta fisica del giocatore nel prosieguo della stagione. Secondo La Repubblica, i bianconeri hanno trovato un accordo con il mediano del Paris Saint Germain Leandro Paredes, considerato da Allegri il rinforzo giusto per il reparto di mezzo.

La Juve è da tempo sul centrocampista argentino, che il mister toscano intende utilizzare come regista: trovata l’intesa con il giocatore, ora la Vecchia Signora cerca di chiudere l’affare con il Psg, che valuta il suo cartellino non meno di 20 milioni di euro.

