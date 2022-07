25-07-2022 17:44

Paredes e Morata restano le priorità, in questa fase del mercato della Juventus, in vista dell’ultimo mese pieno in cui trattative e operazioni vantano concretezza. L’attaccante spagnolo è una richiesta di Allegri, secondo le ultime indiscrezioni Firmino e Martial sarebbero valutati come possibili alternative.

Per il centrocampista del PSG, invece, la trattativa è in corso: si potrebbero chiudere entrambi la settimana prossima, ma il condizionale fino alla chiusura è d’obbligo.

