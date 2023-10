Juve, Evra: "Anche con questi casini sta facendo bene"

"C'è negatività intorno alla società, ma quando si gioca in bianconero c'è sempre pressione"

11-10-2023 10:28

“Quando giochi alla Juve devi vincere, troferi, campionato, tutto, è stato un momento di transizione, c’è bisogno di carattere ed esperienza, un po’ di talento. Questo è un nuovo ciclo e bisogna lasciare crescere i giovani. Non è facile, ma poteva essere peggio ,anche con tutti i casini e la negatività intorno alla società secondo me stiamo facendo bene. Ma tutti i giorni c’è pressione, anche ai nostri tempi. pogba? Stasera vado a salutarlo, non so cosa stia succedendo” cpsì Patrice Evra, ex bianconero, alla festa della Juventus al PalaAlpitour.