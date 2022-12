Juve, grande ritorno: Chiellini alla Continassa

09-12-2022 16:23

Una vita passata alla Juventus e poi la voglia di provare un’esperienza all’estero, nel campionato Mls in grande crescita negli ultimi anni, ma “casa” resta sempre “casa”: Giorgio Chiellini è tornato a Torino ed è passato, ovviamente, dalla porta principale.

Il classe 1984 è uno dei nomi più acclamati in questo momento in cui la Juventus è alle prese con una forzata rifondazione, in tanti vorrebbero “Il Chiello” capostipite di una rinascita insieme ad un altro ex capitano d’autore, Alessandro Del Piero.

Tra risate, abbracci e battutine, non sono mancate nemmeno le foto di rito, in primis con l’amico di sempre Leonardo Bonucci ma anche con mister Allegri. E chissà che questa non sia solo una visita di cortesia, ma che si nascondo altro dietro il ritorno di “Re Giorgio”.