Juve, i social scoppiano e c’è un eroe inatteso

La sorpresa di giornata. Insieme alla pesanti sconfitte di giornata di Lazio e Atalanta, anche il pareggio della Juventus in casa del Crotone fa discutere. Il pari per 1-1 contro la neopromossa scatena un vero putiferio nel mondo del web che coinvolge anche il giovanissimo direttore di gara Francesco Fourneau.

La delusione bianconera

Nonostante le polemiche arbitrali, i tifosi della Juventus sono anche delusi dall’atteggiamento della squadra per una gara che andava vinta e c’è chi già sottolinea un andazzo non piacevole: “Temo che sarà una stagione lunga e travagliata – scrive Marianna, per fortuna abbiamo un giocatore come Cristiano Ronaldo. Senza di lui temo che siamo soltanto una squadra piuttosto normale”.

Fourneau: eroe del web

L’arbitro di Crotone-Juventus diventa protagonista suo malgrado. Il direttore di gara finisce subito nell’occhio del ciclone perle sue decisioni: da una parte il popolo bianconero che lo accusa: “L’arbitro ha inventato un cartellino rosso per Chiesa”, dall’altro chi lo elegge a eroe nazionale: “Ciao Forneau. Ora insegna agli angeli a ribellarsi ai datori di loro”.

La rabbia juventina però monta con il passare dei minuti, i fan bianconeri criticano aspramente il Var non attivo nel caso dell’espulsione di Chiesa ma presente per annullare il gol di Morata: “Per il rosso a Chiesa il Var è rimasto spento, per il gol della Juve controlli secolari fino a scovare il pelo nell’uovo”.

Pirlo sotto accusa

Il primo passo falso della gestione Pirlo diventa immediatamente argomento di conversazione e i tifosi cominciano a notare delle cose che non funzionano: “Juve di nuovo messa malie campo. Centrocampo inesistente. Arbitro influenze. Morale: due punti persi e la sensazione che ci sia molto da lavorare”. E alle accuse non scappa neanche Federico Chiesa che entra nella storia dal verso sbagliato, diventando il primo giocatore della Juventus ad essere espulso all’esordio nell’epoca dei tre punti.

SPORTEVAI | 17-10-2020 22:49