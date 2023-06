Juve: il nodo Kulusevski, il mercato attorno a Vlahovic. Allegri, decide Elkann

Allegri sembra rimanere saldamente sulla panchina della Juve. Società che è al lavoro per la cessione di Kulusevski ed il caso Rabiot.

16-06-2023 11:35

Sono giorni pieni di fibrillazione per la Juventus sul piano dei riscatti, ma anche in relazione delle cessioni vere e proprie, oltre ad acquisti per ora tenuti in standby ma che possono decollare da un momento all’altro. Il nuovo DS Giovanni Manna è al lavoro con il Tottenham sul fronte di Kulusevski e con la madre-agente di Adrien Rabiot.

Juve: si lavora per la cessione di Kulusevski

E’ aperta la trattativa con il Tottenham per la cessione definitiva di Kulusevski, che non verrà riscattato per 35 milioni ma sicuramente per una quota più bassa. La Juventus ha contatti frequenti con il club inglese, anche perchè lo svedese sembra non avere chance alla Continassa e sta spingendo per restare in Premier. Per quanto riguarda Rabiot, la Juventus sta attendendo la risposta di un rinnovo di contratto alle cifre percepite attualmente (7 milioni di euro oltre bonus), recapitato alla madre-agente.

Juve: cosa farà Vlahovic

Un altro interrogativo riguarda, ovviamente, Dusan Vlahovic. Sul serbo vi è il forte interesse del Bayern Monaco. Ma anche il Chelsea è sulle sue tracce: i Blues stanno ricercando un attaccante top, e la scelta è ricaduta sul numero 9 bianconero. Tuttavia, se a Torino non arriverà un’offerta da 80 milioni (o poco sotto), la trattativa non partirà nemmeno. Qualora arrivasse un’offerta monstre, allora le porte della Continassa saranno sempre aperte.

Juve: i piani di Allegri per il futuro

I tifosi, infine, chiedono lumi sul destino di Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese si vede sulla panchina bianconera, tanto che sta già lavorando a stretto contatto con il ds Manna per la prossima stagione. Se ci sarà qualcosa da cambiare, la scelta sarà in capo a John Elkann. Ma al momento tutto tace, e la società sembra intenzionata a voler continuare con Allegri, anche per questioni economiche.