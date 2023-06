Juve, di nuovo guai per Vlahovic: via dal ritiro della Serbia

L'ex attaccante della Fiorentina ha di nuovo problemi all'inguine

12-06-2023 21:33

L’attaccante della Juventus Dusan Vlahovic ha lasciato anzitempo il ritiro della Serbia, forse ancora a causa della pubalgia che lo ha perseguitato per un anno. “Soffre di continui dolori all’inguine – ha detto in conferenza stampa il ct Dragan Stojkovic – E’ meglio che salti questa tornata e si riprenda finalmente dall’infortunio. In attacco siamo coperti”. L’ex attaccante della Fiorentina salterà così le amichevoli contro Giordania e Bulgaria.