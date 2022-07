Juve, in arrivo Roberto Firmino

27-07-2022 10:55

La dirigenza bianconera, stanca di aspettare la situazione Alvaro Morata ha cambiato idea,

Stando alle ultime i bianconeri hanno deciso di puntare tutto, per completare l’attacco sul brasiliano del Liverpool Roberto Firmino. L’accordo sarebbe a un passo per completare così l’attacco.

Il giocatore ha un contratto in scadenza nel 2023 e i parla di una offerta da 19 milioni di sterline, oltre 22 milioni di euro. l’attaccante accetterebbe di buon grado alla ricerca di una maggiore continuità per arrivare anche a essere convocato per il Mondiale.

