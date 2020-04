Juve in attesa: gli aggiornamenti su Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo e gli altri giocatori stranieri della Juventus stanno per tornare in Italia. Entro pochi giorni verrà diffusa la data della ripresa degli allenamenti per tutti i club di Serie A, o comunque una indicazione sul possibile ritorno in campo dopo lo stop forzato per l'emergenza Coronavirus. E dopo l'Inter (tutti i calciatori dall'estero sono già rientrati), è ora la Juventus a muoversi.

Indiscrezioni di pochi giorni fa indicavano il rientro in Italia di Ronaldo e compagni già nella giornata di martedì: la data è stata posticipata di qualche giorno, ma secondo le fonti riportate da Sportmediaset, il riento entro il prossimo weekend è il limite massimo se la ripresa delle attività resta programmata per il 4 maggio. I giocatori in arrivo dall'estero dovranno infatti sostenere altri 14 giorni di quarantena obbligatoria.

CR7 intanto sta cercando di ritrovare la miglior condizione a Madeira, dove si allena non solo nel giardino di casa ma anche nello stadio dell'isola. Secondo quanto riporta Rui Alves, il presidente del Nacional Madeira, ex club del cinque volte Pallone d'Oro, la forma del giocatore sarebbe già ottima.

"Non credo si alleni tutti i giorni allo stadio. A volte viene al mattino, altre il pomeriggio. Dipende dai suoi programmi di allenamento. L’ho trovato super motivato e determinato. L’aria di Madeira gli avrà trasmesso ancora più energia positiva. Si sta allenando al massimo. Non vede l’ora che l’emergenza sanitaria finisca. Per il bene del mondo e della gente, prima di tutto, e poi perché ha anche una grande voglia di tornare a giocare", sono le parole riportate da Tuttosport.

"Fa un po’ di scatti, prova i suoi skills, i suoi tocchi di palla. E poi calcia in porta. Con un portiere vero, il nostro Filipe dell’Under 19. Il ragazzo è emozionato ed eccitato a confrontarsi con Cristiano".

SPORTAL.IT | 14-04-2020 14:04